В Областном центре занятости рассказали, сколько сейчас безработных в Челябинской области

А также сообщили, сколько в регионе свободных рабочих мест.

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В связи с эпидемией коронавируса многие южноуральцы остались без работы. И каждый день их число продолжает расти. В Областной службе занятости рассказали, сколько человек имеют статус безработного на сегодняшний день, 2 мая, сколько получили региональные пособия, а также напомнили, куда обращаться в случае нарушения работодателем трудовых прав.

«Статус безработного сейчас имеют 38001 человек. На 1 мая их число заметно сократилось: ещё 30 апреля такой статус был присвоен 1080 южноуральцам, а уже 1 мая — только 122 людям. За последние сутки такой статус получил 121 южноуралец»,— рассказали в службе занятости.

Свободных вакансий в области много: по данным на 2 мая трудоустроиться имеют возможность 21601 человек. Пособия по безработице тоже выплачиваются исправно.

«В апреле 2020 года выплаты по 15000 рублей получили 3329 человек (+373 за последние сутки). Региональные выплаты начислены 5273 южноуральцам»,— добавляют в ведомстве.

С работодателями дело обстоит следующим образом. Об увольнениях работников заявила 161 организация, что на одну больше, чем на предыдущей неделе. О вводе режима неполной занятости заявили 220 компаний, что на 23 больше.

Напоминаем, чтобы встать на учёт в центр занятости, необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России», в личном кабинете заполнить заявление и резюме в соответствии с трудовой книжкой и ждать подтверждения информации. Алгоритм дистанционной постановки на учет можно посмотреть здесь.