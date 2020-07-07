Зараженных коронавирусом в России будут отслеживать по геолокации

Новую систему разработали в Минкомсвязи.

Послушать 00:00

В России планируют запустить в работу новую систему, позволяющую контролировать контакты зараженных COVID-19. Регламент был разработан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает РБК.

Данные мобильных операторов и геолокация позволят определить круг лиц, с которыми контактировал заразившийся новой коронавирусной инфекцией человек. Благодаря специальным алгоритмам, будет составлен список людей, которые находились с больным в одном и том же месте. Кроме того, будет составлен список тех, кто постоянно общался по мобильной связи с данным абонентом.

«В результате формируются списки номеров абонентов, которые были подвержены риску заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с заболевшим. Полученные данные централизуются на информационных ресурсах Минкомсвязи и направляются в оперативные штабы субъектов Российской Федерации, Росгвардию, МВД и Минздрав», — цитирует РБК проект Минкомсвязи.

По геолокации можно будет проследить, находится ли зараженный COVID-19 в месте, где должен находиться в самоизоляции по постановлению Роспотребнадзора. Если человек нарушает карантин, то данные о его передвижениях будут направляться в оперштаб и правоохранительные органы.