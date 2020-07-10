Ограничения из-за COVID-19 могут вернуть в России

Вероятность будет существовать, пока не изобретут вакцину или лекарство против коронавируса.

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Ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут ввести обратно. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Это произойдет, если люди будут пренебрегать правилами.

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, а с этим числом это возможно, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет», — сказала Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости.

По словам Вуйновича, риск возвращения запретов будет до тех пор, пока не создадут вакцину или лекарство против коронавируса.