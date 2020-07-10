От коронавируса в Челябинской области продолжают лечение 3098 южноуральцев

Среди погибших с коронавирусом — 29-летняя женщина.

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На конец рабочей недели число больных коронавирусом в Челябинской области приближается к 9 тысячам. По данным областного минздрава, на утро пятницы, 10 июля, в регионе 8963 заболевших. К предыдущему дню прирост составил 141 человек. Всего лечение проходят 3098 жителей области.



«За прошедшие сутки выписаны 156 человек. Всего 5642 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 320 376. За прошедшие сутки —4030 тестов. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения.

Как и в прошедшие сутки, по официальной информации в Челябинской области нет погибших непосредственно от COVID-19. Тем не менее, погибло четыре человека с коронавирусом в качестве сопутствующего заболевания. Самой молодой из умерших стала 29-летняя пациентка.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 72 года, атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 68 лет, сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостотачность, ковид сопутствующий — пациентка, 29 лет, ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 64 года»,— добавили в Минздраве.

Напомним, в регионе до 12 июля действует режим повышенной готовности. Также в Челябинской области функционирует обязательный масочный режим, который предполагает ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.