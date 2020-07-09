Общее число заболевших ковидом в Челябинской области приближается к 9 тысячам

140 человек заразились инфекцией за прошедшие сутки.

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К 9000 приближается общее число заболевших коронавирусом в Челябинской области. По данным областного Минздрава на утро четверга, 9 июля, на Южном Урале официально подтверждено 8822 случая заражения инфекцией, 140 из них — за прошедшие 24 часа. Помимо этого, за сутки от COVID-19 излечились 128 южноуральцев.



«На утро 9 июля в регионе подтверждены 8822 случаев заболевания COVID-19, +140 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 3117 человек. За прошедшие сутки выписаны 128 человек. Всего 5486 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

Минздрав отчитался по исследованиям на коронавирус по методам ИФА и ПЦР. Как сообщили представители ведомства, всего за время пандемии было проведено 316346 тестов, 3743 из которых пришлось на прошедшие сутки. Появилась и статистика по погибшим. По данным минздрава, COVID-19 вновь не стал причиной смерти ни одного южноуральца, однако в качестве сопутствующего заболевания инфекция была обнаружена у четырех умерших.

«За прошедшие сутки умерло четыре человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года, гипертоническая болезнь, хроническая болезнь почек, ковид сопутствующий — пациент, 68 лет, сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия, ковид сопутствующий — пациентка, 85 лет, туберкулез, септический шок, ковид сопутствующий — пациент, 56 лет»,— добавили представители областного минздрава.

Причина отсутсивия смертей непосредственно от коронавируса кроется в накоплении врачами опыта лечения COVID-19, считает первый вице-губернатор Ирина Гехт. По её словам, сейчас врачам помогает опыт прошлых месяцев борьбы с болезнью.

«Поэтому здесь, на самом деле, опыт предыдущих месяцев помогает докторам, находить схемы, пути лечения, потому что они порой бывают индивидуальны. Но все остальное в штатном режиме. Около 4 тысяч исследований. Это мы не считаем ИФА-диагностику, которая у нас идет по экспресс тестам. Это при плановых госпитализациях, медработников мы тестируем сейчас ИФА для того, чтобы избежать больничных вспышек. Это еще дополнительные исследования. То есть в принципе все показатели на стандартном уровне», — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

На данный момент в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности, введённый областным правительством. Мера продлена до 12 июля. Также в Челябинской области сохраняется обязательный масочный режим, предполагающий ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.