Зараженных коронавирусом из Златоуста могут перевезти в Сатку

Для пациентов подготовлен госпитальный комплекс.

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Пациентов с коронавирусной инфекцией из Златоуста могут транспортировать в Сатку. Кроме того, по маршруту больных перенаправляют в Миасс и Кусу. О том, что госпитальная база в Сатке готова принимать пациентов, рассказала пресс-секретарь ГБУЗ «Районная больница г. Сатка» Ольга Шиганова.

«Госпитальная база подготовлена. Это четырехэтажное здание, на базе бывшего акушерского-гинекологического комплекса. 121 койко-место для пациентов, там подготовлено оборудование и персонал», — сообщает корреспонденту сайта «Первый областной» Ольга Шиганова.

Пока в Сатку из Златоуста не доставили ни одного пациента.

Кроме того, в Златоусте работают несколько медработников из Сатки.

«Одна скорая помощь помогла в госпитализации карантинных пациентов из Златоуста в Миасс. Сейчас в Златоусте работают выездные бригады медработников из больницы, они помогают врачам оказывать помощь пациентам», — рассказал главный врач станции скорой помощи в Сатке Константин Лаптев.

Напомним, что в Златоусте за последние сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось еще 16 человек. За все время эпидемии в Миасском городском окргуе заболели 19 человек, в Кусинском муниципальном районе зарегистрировано двое больных COVID-19. В саткинском муниципальном районе пока нет ни одного заболевшего.