Заработал главный ледовый городок в Челябинске

С его территории убрали высокую ледяную скульптуру.

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В Челябинске вновь открыл свои двери главный ледяной городок. Несколько дней доступ к горкам был закрыт из-за аномально тёплой погоды. Администрация города опасалась, что ледяные конструкции могут не выдержать и обвалиться. Перед открытием с территории городка убрали скульптуру «Лебеди», которая начала таять.

«С радостью сообщаем, что ледовый городок на площади Революции вновь открыт и ждет гостей. Гуси и лебеди улетели, но обещали вернуться», — сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Открыть городок смогли из-за того, что температура ночью в Челябинске опустилась до минус 13 градусов. Днём температура поднимется до минус 5 — минус 7 градусов. В целом в Челябинской области погода такая же: ночью было около -15, днём ожидается 5 ниже ноля.



