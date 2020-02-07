В выходные ледовый городок будет закрыт для челябинцев

Такие меры связаны с обеспечением безопасности.

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В Челябинске 8 и 9 февраля ледовый городок на Площади Революции будет закрыт для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Главный ледовый городок на площади Революции в Челябинске будет закрыт до понедельника, 10 февраля. Совсем закрыт», — говорится в сообщении.

На горках прокатиться не получится: у городка будут дежурить сотрудники охраны и следить за безопасностью детей и взрослых.

Напомним, ранее из-за резкого потепления ледовый городок уже закрывали несколько раз. Одна из конструкций дала трещину. При плюсовых температурах ледяные глыбы, из которых собраны горки, могут обрушиться на людей.