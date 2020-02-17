Все ледовые городки демонтируют в Челябинске

Из-за аномально теплой погоды горки уберут раньше положенного срока.

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В Челябинске постепенно будут демонтировать все ледовые городки. О том, что, скорее всего, горки уберут с территорий всех районов города, рассказала мэр Челябинска Наталья Котова после аппаратного совещания с главами районов и руководителями подразделений администрации.

«Я думаю, что скоро городки начнут убирать все. Природа внесла свои коррективы, поэтому во избежание опасностей, неприятных ситуаций, вынуждены будем убрать их раньше, чтобы избежать травматических случаев», — подчеркнула Наталья Котова.

Например, глава Советского района Владислав Макаров во время своего доклада сообщил, что на его территории уже демонтировали четыре городка.