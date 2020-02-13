В Челябинске демонтируют главный ледовый городок

В нынешнем виде он опасен для жизни и здоровья людей.

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12 февраля на площади Революции в главном ледовом городке Челябинска была проведена проверка всех фигур и горок. Их признали небезопасными. И сегодня, 13 февраля, во избежание причинения вреда жизни и здоровью людей принято решение демонтировать весь объект.

«В ходе проверки были выявлены элементы деформации связующих ледяных конструкций, в том числе их основания, которые образовались из-за плюсовых температур воздуха. Выявленные элементы деформации не подлежат реставрации, территория новогоднего ледового городка представляет опасность», — сообщили в администрации Челябинска.

Напомним, что из-за довольно тёплой погоды этой зимой ледовый городок, который был открыт 21 декабря, несколько раз закрывали для посетителей. И на всякий случай там дежурили сотрудники охраны, чтобы дети и взрослые не гуляли на потенциально опасном объекте. Также в начале февраля из-за плюсовой температуры было принято решение снести фигуры персонажей, которые могли внезапно обрушиться из-за повреждений.

Отмечается, что демонтировать ледовый городок будут поэтапно в течение нескольких дней. И начались работы со снятия праздничной подсветки.