/ Застройщикам запретят продажу недостроенного жилья

Ужесточается борьба с долевым строительством.

Радикальным образом изменить ситуацию, сложившуюся сейчас в долевом строительстве, решил Президент Владимир Путин. Ранее он сообщал, что необходимо отказаться от этого вида строительства. Теперь же глава РФ предлагает ужесточить принятые меры. Выставлять на продажу можно будет только готовые квартиры.

30 мая вечером президент России Владимир Путин обсудил закон о долевом строительстве с чиновниками правительства и застройщиками. Девелоперы пытались добиться смягчения требований. Но получилось наоборот: регулирование будет еще жестче. У президента сформированная позиция уходить от долевого строительства. Законодательство предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 года. Но президент требовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году. Обсуждалась и возможность с 2020 года продавать только готовое жилье. — сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

Уход от долевого строительства, считают эксперты, приведет к повышению цен на новые квартиры. Но пропорционально этому вырастет качество жилья.

Застройщик 7 кругов ада проходит, чтобы получить эти финансы. Что он будет делать? Он будет думать, что же ему строить, чтобы это гарантированно продалось. Логично, что качество жилья должно увеличиться в лучшую сторону. Люди не настолько богаты, чтобы покупать плохое. Соответственно, когда это будет дорого, а дорого будет однозначно, то товар будет продаваться только исключительного качества. — рассказал радио «Business FM Челябинск» управляющий партнер компании «Девелопмент Про» Андрей Бодрягин.

Напомним, что сменить долевое жилье может проектное финансирование. В этом случае покупатель отдает деньги на этапе строительства дома, но воспользоваться средствами застройщик не может. Только после сдачи готового жилья счет в банке «открывается» — и застройщик получает положенные ему деньги.