/ Стройку «Академ Риверсайд» в Челябинске посетил Борис Дубровский

Губернатору доложили об исполнении обязательств перед дольщиками.

На строительной площадке жилого комплекса «Академ Риверсайд» в Челябинске побывал губернатор Борис Дубровский. Главе региона показали, что жилые дома там возводят в полном соответствии с «дорожной картой» по выполнению обязательств перед дольщиками. Предполагается, что они переедут в новые квартиры до конца этого года.

Ситуация с дольщиками в области острая, но контролируемая. У всех проблемных застройщиков своя история, но результат один — пострадали люди, они не получили свои квартиры, в которые вложили деньги. Это недопустимо. В «дорожной карте» определены пути выхода из сложившейся ситуации по всем проблемным объектам. Что касается «Академа», это хороший пример комплексного решения вопроса. Когда стройку заморозили, были нарушены права порядка 4,5 тысячи семей. Нашли нового застройщика, помогли ему, видим, что работы идут по плану, до конца года вопрос полностью решим. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Добавим, в 2018 году в «Академ Риверсайд» будут введены в эксплуатацию семь жилых домов со строительными номерами 9, 16, 30, 33, 79, 100, 102. Туда переедут более двух тысяч семей. Кроме того, застройщик проводит переселение дольщиков в дома с более ранним сроком сдачи. Всего предстоит переселить 585 участников долевого строительства, порядка 460 семей уже изъявили согласие.