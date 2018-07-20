/ Танковое училище превратится в жилье для среднего класса через 3 года

Мы бы хотели создать на этом месте комфортную среду проживания, не эконом -класса, а среднего. С закрытой территорией и развитой инфраструктурой. На наш взгляд, здесь должна быть социальная нагрузка — детские сады, досуговые центры и локальные торговые объекты. Людям должно быть комфортно. — рассказал сайту «Первый областной» директор строительной компании Николай Серсков.
Разработка нового проекта только началась. Застройщикам предстоит разобраться с коммуникациями, дорожной сетью и старыми зданиями. На возведение новых домов «Никс» дает себе 3 года.
Напомним, территория училища ушла на торгах в Москве. Из владения Министерства обороны 8 гектаров земли перешли во владение компании «Никс». Сумма сделки составила 254 миллиона рублей. В аукционе не участвовали здания, которые признаны объектами культурного наследия.