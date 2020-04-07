«Запретки» в Челябинской области закрыты на въезд и выезд

Покидать территорию ЗАТО можно только в экстренных случаях.

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В Челябинской области приняли решение усилить ограничительный режим на закрытых административно-территориальных образованиях. В ближайшее время въезжать и выезжать с территории Снежинска, Озерска и Трехгорного — запрещено. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, в ходе ежедневного брифинга по ситуации с заболеваемостью на территории Челябинской области.

«Постановление о дополнительных ограничениях на территории ЗАТО, три атомных города: Снежинск, Озерск и Трехгорный, там мы усиливаем режим. Ограничивается выезд с территории городов граждан, которые в нем зарегистрированы. Если цель выезда соответствует тем разрешениям, которые сегодня определены моим распоряжением, то выезд возможен, например срочная госпитализация. Ограничивается и въезд в ЗАТО, те лица, которые приезжают по служебной необходимости должны максимально ограничить контакты», — подчеркнул Алексей Текслер.

Как отметил губернатор, подобные ограничения были введены почти во всех субъектах РФ, где есть ЗАТО, для того, чтобы обеспечить непрерывную, надежную и бесперебойную работу предприятий.