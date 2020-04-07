Все контакты пресс-секретаря Алексея Текслера были проверены на коронавирус

В том числе журналисты, которые с ним общались.

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6 апреля стало известно, что анализ на коронавирус пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся дал условно-положительный результат. Он был тут же изолирован, в настоящее время ожидается подтверждение из новосибирского "Вектора".

Алексей Текслер сегодня, 7 апреля, рассказал, что постоянно держит связь со своим подчиненным.

«Он чувствует себя хорошо Отработаны его контакты. Вчера мы исследовали 24 человека из ближнего круга — с кем он непосредственно общался. У всех анализы отрицательны. Сегодня продолжим эту работу», — рассказал губернатор Челябинской области.

Также Алексей Текслер отметил, что у всех корреспондентов средств массовой информации, с кем Сергей Зюсь контактировал, также организован забор анализов. На данный момент известно, что им уже также выданы результаты. Ни у кого коронавирус не подтверждается.

«Вся эта ситуация — лишнее подтверждение того, о чем я постоянно говорю. Вирус может найти любую брешь. Опасность реальна. Еще раз обращаюсь ко всем жителям региона — не пренебрегайте мерами безопасности, профилактики. Следуйте тем рекомендациям, которые даны», — подчеркнул Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и режима обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.