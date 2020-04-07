Алексей Текслер изолировался от семьи на время карантина его подчиненного

Он общается с женой и сыном лишь дистанционно.

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В правительстве Челябинской области 6 апреля был выявлен один условно положительный результат на коронавирусную инфекцию. Анализ принадлежал пресс-секретарю губернатора Сергею Зюсю. Он был тут же помещен на карантин в больницу, а у всего его окружения были взяты анализы.

В том числе пробу сдал и Алексей Текслер. Сегодня, 7 апреля, он рассказал, что, как и раньше соблюдает все меры предосторожности.

«Я не контактирую с семьей, они отдельно от меня. Я работаю почти круглые сутки, приезжаю домой только на ночь. Общаемся лишь посредством телефона или видеосвязи», — поделился глава региона.

Отметим, что в режим видеоконференций губернатор перевел и традиционные ежедневные брифинги с журналистами, а также совещания по всем направлениям. Это сделано, чтобы не допустить массовые вспышки коронавирусной инфекции.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам, связанным с пандемией Covid-19: 8-800-201-41-88.