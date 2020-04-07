Еще один положительный результат на коронавирус пришел в Челябинскую область

Алексей Текслер озвучил свежую статистику по распространению инфекции в Челябинской области.

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За минувшие сутки из Новосибирского «Вектора» в Челябинскую область пришел только один положительный результат анализов на коронавирус. Таким образом, общее количество заболевших в регионе достигло 32 человек. Все они госпитализированы и находятся под пристальным наблюдением врачей. Четверо южноуральцев уже болезнь победили и выписались из стационаров, сегодня возвращения домой ожидают еще двое.

«Сегодня ожидаем выписку еще двоих человек. Два человека у нас получили условно положительный результат, из „Вектора“ ожидают результатов два человека. проведено 1349 исследований, мы наращиваем их количество. Дополнительно к традиционной категории, добавляем медицинских работников, которые непосредственно занимаются данной проблематикой, как и прежде проверяем группу риска — это пожилые люди с патологиями», — озвучил оперативные данные губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер также рассказал, что в регионе планируется наращивать количество тестов на коронавирус. Для этого в Челябинской области были подготовлены еще пять лаборатория, которые будут проводить исследования.