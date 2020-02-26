«Запретим снег и некрасивых женщин»: Сергей Шнуров встретился с челябинцами

Эпатажный артист собрал возможный электорат.

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На Южный Урал прилетел лидер группировки «Ленинград». Челябинск — первый город, который Сергей Шнуров посетил в новом качестве. Недавно он вступил в «Партию Роста». И теперь встречается с потенциальными сторонниками.

У банкет-холла, где была запланирована встреча, певца ожидали представители казачьих сообществ, которые не успели получить аккредитацию. Казаки хотели призвать к ответу певца за видеоролик «Иисус» и спросить, почему он устроил подобное глумление.

А вот со сцены Шнурова представлял публике председатель «Партии Роста» Борис Титов. Будущий политик вышел к возможному электорату в непривычном приличном виде — костюме и галстуке.

«Моя политическая карьера начинается именно в Челябинске, я считаю, что здесь сосредоточены все возможные проблемы», — заявил шоумен.

Вести диалог с народом артисту помогал российский политик Борис Титов, речь ораторов была пронизана острыми цитатами.

«Людям в Госдуме нечем заняться, тогда они начинают придумывать запреты. „Иванов“ забудется, запреты останутся», — сказал Титов.

Значит ли это, что певец тоже остался не у дел и поэтому подался в политику? Сам Шнуров заметил, что запреты в России «дырявые».

«Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь, запретим снег и некрасивых женщин», — предложил певец.

Странно, что артист, позволяющий себе провокационные выходки и крепкие выражения, собрался нести в массы именно культуру.

«Культуру я понимаю, как мировоззрение. Это то, что должно определять наше бытие», — глаголет член партии.

И через некоторое время после этой фразы Сергей снова переходит на более привычную для него ненормативную лексику.

После эффектной встречи, Шнуров отметил, что нашел своего избирателя — это его ровесники и люди помоложе. Политику Сергей Владимирович рассматривает как творчество. Можно ли теперь предположить, что подобный ход сделан для того, чтобы привлечь интерес к своей группировке?