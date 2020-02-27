Стихи, шутки и мат: главные цитаты Шнурова в Челябинске

Собрали самые яркие моменты встречи артиста с горожанами.

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Сергей Шнуров в новом ампула провёл в Челябинске встречу с потенциальными сторонниками «Партии Роста», куда музыкант решил вступить на днях. Правда, временами мероприятие больше напоминало сбор фан-клуба: поклонников творчества эпатажной звезды было едва ли не больше, чем интересующихся политикой. А в финале фанаты готовы были задавить гостя ради фотографий. Публику Шнур потешил стихами, размышлениями о свободе и, конечно, великим и могучим. Мы собрали главные высказывания лидера группировки «Ленинград».

О политике:

— У меня партийное прошлое. Я был октябрёнком, потом меня приняли в пионеры, а в 6 классе оттуда выгнали. На этом и закончилась моя партийная карьера.

Об идее запретить татуировки:

— Запреты у нас дырявые. Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. И что? Запретим снег и некрасивых женщин!



О том, чем займётся в партии:

— Культуру я понимаю как мировоззрение. Культура определяет экономику, а не наоборот. Культура — это то, что должно определять наше бытие. Поэтому я культуру в широком смысле беру в свои надежные руки и буду пытаться донести до избирателей, до наших слушателей, что культура — она многообразнее, гораздо интереснее, сложнее, она не воспитывается запретами, она воспитывается разрешениями.

О свободе:

— Свобода — это, прежде всего, дисциплина.

О страхе критики:

— Если бояться критики, то ничего не будет. Давайте получать 20 тысяч в месяц и ничего не делать.

О будущем «Единой России»:

— Их триумф, конечно, неминуем.

С ними гордость, с ними власть и стать.

Петухов орлами именуем,

Чтоб немного начали летать.

Из колхозников пытались сделать денди...

Только толку? К бабке не ходи.

Сколько раз ты этих не ребренди,

Будет результат всегда один.

Господи, отправь их на Мальдивы,

Хоть немного пожалей народ.

«Президентши» метят в теледивы,

Как Зеленский, но наоборот.

Ничего не ясно, как в тумане,

Смысл виден где-то еле-еле.

Может их п****ц так сильно манит,

Или просто мучает похмелье?

Соберутся в золотом составе,

Кубики возьмут, и вот те на!

Слово ЖОПА не спеша составят,

Чтобы к цели двигалась страна!

О партии певицы Валерии:

— Я очень сожалею, что не могу стать членом сильных женщин.