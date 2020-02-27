Сергей Шнуров в новом ампула провёл в Челябинске встречу с потенциальными сторонниками «Партии Роста», куда музыкант решил вступить на днях. Правда, временами мероприятие больше напоминало сбор фан-клуба: поклонников творчества эпатажной звезды было едва ли не больше, чем интересующихся политикой. А в финале фанаты готовы были задавить гостя ради фотографий. Публику Шнур потешил стихами, размышлениями о свободе и, конечно, великим и могучим. Мы собрали главные высказывания лидера группировки «Ленинград».
О политике:
— У меня партийное прошлое. Я был октябрёнком, потом меня приняли в пионеры, а в 6 классе оттуда выгнали. На этом и закончилась моя партийная карьера.
Об идее запретить татуировки:
— Запреты у нас дырявые. Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. И что? Запретим снег и некрасивых женщин!
О том, чем займётся в партии:
— Культуру я понимаю как мировоззрение. Культура определяет экономику, а не наоборот. Культура — это то, что должно определять наше бытие. Поэтому я культуру в широком смысле беру в свои надежные руки и буду пытаться донести до избирателей, до наших слушателей, что культура — она многообразнее, гораздо интереснее, сложнее, она не воспитывается запретами, она воспитывается разрешениями.
О свободе:
— Свобода — это, прежде всего, дисциплина.
О страхе критики:
— Если бояться критики, то ничего не будет. Давайте получать 20 тысяч в месяц и ничего не делать.
О будущем «Единой России»:
— Их триумф, конечно, неминуем.
С ними гордость, с ними власть и стать.
Петухов орлами именуем,
Чтоб немного начали летать.
Из колхозников пытались сделать денди...
Только толку? К бабке не ходи.
Сколько раз ты этих не ребренди,
Будет результат всегда один.
Господи, отправь их на Мальдивы,
Хоть немного пожалей народ.
«Президентши» метят в теледивы,
Как Зеленский, но наоборот.
Ничего не ясно, как в тумане,
Смысл виден где-то еле-еле.
Может их п****ц так сильно манит,
Или просто мучает похмелье?
Соберутся в золотом составе,
Кубики возьмут, и вот те на!
Слово ЖОПА не спеша составят,
Чтобы к цели двигалась страна!
О партии певицы Валерии:
— Я очень сожалею, что не могу стать членом сильных женщин.