Выступление Шнурова в Челябинске не понравилось Поклонской

Депутат Госдумы раскритиковала шоумена за излишнюю эксцентричность.

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Наталья Поклонская ответила на вопрос Сергея Шнурова: певец поинтересовался, почему прокурор может быть депутатом, артист — нет. Депутат в прокурорском мундире прокомментировала, что никто ему не преграждает пути во власть.

«А кто сказал, что нельзя? Артист может быть не только депутатом, но и президентом — как Зеленский в Украине. Только артист артисту рознь. Вот вы, Сергей, прилетели в Челябинск, встретились с людьми — как „взрослый политик“. Но что вы вытворяли? Матерились со сцены... Читали матерные стишки журналистам», — написала Наталья Поклонская в своем аккаунте.

Больше всего депутат Госдумы раскритиковала манеру выражаться нецензурно, которую практикует Сергей Шнуров независимо от повода и места для выступления.

«Я уже представляю, как вы в своём моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И... только успевай запикивать матюки! Наверное, кто-то будет отвечать за эту „экстренную кнопочку“. Придётся вводить новую должность — „запикиватель Шнура“», — подшутила Поклонская.

Подписчиков и фанатов Шнурова Поклонская попросила не торопиться «кидать копья» и отметила, что ей даже нравятся некоторые песни Сергея. Она поделилась мнением, что талант шоумена хорош для лидера группировки «Ленинград», а «штурм» парламента требует от нее, как от прокурора, определенной реакции.

Напомним, Сергей Шнуров посетил Челябинск 27 февраля в качестве представителя «Партии Роста» в рамках предвыборной кампании.