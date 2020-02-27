Отменены несколько рейсовых автобусов из Челябинска

Количество функционирующих рейсов сокращено.

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В Челябинске из-за бушевавшей непогоды существуют перебои с междугородним автобусным сообщением. Сильный снегопад, продлившийся почти сутки, стал причиной отмены дневных рейсов в Казахстан. К тому же, перекрыто движение по автомобильной дороге на Костанай и Рудный.

«Рейсы из Челябинска в Бреды, Карталы, Варну и Курган также полностью отменены. В Магнитогорск отменены рейсы с 12:00 до 17:00 (информация по поводу дальнейших рейсов уточняется). Сокращено количество рейсов в Троицк, Миасс, Чебаркуль, Златоуст, Шадринск, Куртамыш», — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Уточнить расписание и проверить, как отправится ваш рейс, можно на сайте www. av74.ru и по телефону 8(351)7786242.