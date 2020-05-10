Продажи спорттоваров выросли в России в период самоизоляции

Средний чек вырос на более чем 70% по сравнению с прошлым годом.

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В период режима самоизоляции россияне стали скупать товары для занятия спортом. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году продажи выросли более чем вдвое, передаёт издание «РИА Новости». Данные представлены в исследовании крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Так, поступившие с более чем 900 тысяч касс данные сравнили с результатами за прошлый год, и оказалось, что средний чек покупки спортивных товаров в этом году составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году.

«Объём продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%»,— цитирует издание аналитиков.

Что касается электроники, то в апреле этого года средний чек составил 6698 рублей, что на 41% выше, чем в прошлом году за этот же период. Но, несмотря на это, количество покупок уменьшилось на 28%, и объём продаж увеличился всего на 2%.

Отметим, что рост продаж спортивных товаров может быть связан с тем, что россияне, находясь дома уже почти два месяца из-за введённых ограничений, стараются вести здоровый образ жизни и в стенах своих квартир продолжают заниматься спортом и даже танцами.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Затем ряд регионов России ввёл ограничения для предотвращения распространения инфекции.