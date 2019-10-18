Запрет на пластиковые пакеты могут ввести в России

Роспотребнадзор уже подготовил соответствующие поправки в закон.

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В России хотят запретить одноразовые пластиковые пакеты. Отказ от вредного материала будет проходить постепенно. Возможно, полностью их запретят к 2024 году. Роспотребнадзор подготовил соответствующие поправки в закон, которые в ближайшее время отправятся на рассмотрение в заинтересованные министерства.

Минприроды России уже поддержало инициативу: она позволит уменьшить загрязнение окружающей среды. А в Ассоциации компаний розничной торговли газете «Известия» сообщили, что сначала необходимо решить вопрос с заменой пластиковых пакетов и только тогда отказываться от них. Несколько лет назад в российских супермаркетах пластиковые пакеты стали платными, в результате чего спрос на них упал почти в два раза. Но если их уберут полностью, покупателям нужна будет альтернатива. Ассоциация предлагает три варианта: бумажные пакеты, многоразовые сумки или пакеты из биоразлагаемого материала. Однако последний ещё недостаточно изучен, его влияние на природу пока неясно.

В другой ассоциации, «Чистая страна», считают, что полный отказ от пластиковых пакетов не имеет смысла. Проще пустить их по более высокой цене, а бумажные — по низкой. А вот норму по ограничениям ввести необходимо: зафиксировать её в национальном проекте «Экология» и успеть реализовать до 2024 года.

В марте этого года Европарламент принял закон: в 2021 году на территории Евросоюза пластиковые пакеты, посуда, соломинки и прочее будут запрещены. Однако уже в 35 странах от них отказались ещё раньше. Например, в Грузии запрет на пластиковые пакеты ввели 1 апреля 2019 года. Первое время нарушающим компаниям выносится предупреждение, но в случае повторения уже применяются штрафы: во второй раз производитель заплатит чуть больше 12 тысяч рублей, в третий — уже более 24 тысяч рублей. А, например, в Кении всё ещё строже: запрет на производство и ввоз пластиковых пакетов был введён в 2017 году. И нарушение закона карается очень строго: за маленький пластиковый пакетик Duty Free с вас сдерут более полутора миллиона рублей, в отдельных случаях могут даже посадить за решётку на 4 года. А вот в Бельгии никаких штрафов и тюремных заключений нет. Нельзя, и точка. Использовать можно только пакеты плотностью выше 50 мкм, потому что они уже считаются одноразовыми. От других же необходимо избавляться.