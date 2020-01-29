Возле ледовой арены «Трактор» можно сдать пластиковые крышки

Контейнер, похожий на шайбу, установили напротив билетных касс.

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Возле одного из самых популярных сооружений Челябинска - ледовой арены «Трактор» — появился довольно полезный объект — контейнер для сбора пластиковых крышек. Внешне он даже напоминает огромную шайбу, что довольно символично для места, где он находится. Это уже второй контейнер в городе, первый был установлен в новогодние праздники в Металлургическом районе.

Эколого-благотворительная акция «Крышки добра» уже второй год действует на территории России. Суть её проста — в отдельный контейнер можно сдавать пластиковые крышечки абсолютно от любой продукции: продуктов питания (от упаковок детского питания и смесей, кофе, какао, сыров, соли, соусов), бытовой химии (моющих и чистящих средств, ополаскивателей, освежителей воздуха), косметических средств (шампуней, гелей, зубной пасты, лаков, кремов, декоративной косметики), а также упаковки от бахил, крышки 19-литровых бутылей воды и так далее.

«Жители северо-западного района, микрорайонов „Ньютон“, „Подсолнухи“, „Парковый-2“, „Тополиной аллеи“ смогут максимально утилизировать этот твердый вид пластмасс. Болельщикам ХК „Трактор“ по пути на матч также будет удобно сдать крышки на переработку. До установки контейнеров эко-ответственные жители региона сами складировали и отвозили крышки на пункты сбора или на акции „Разделяйки“. Теперь же решение вопроса значительно упрощено», — сообщили в ледовой арене «Трактор».

Отметим, что все собранные крышки отправляются на повторную переработку на предприятия в Челябинске и Екатеринбурге. На первом этапе их превращают в гранулы, которые затем идут на изготовление новых предметов (пластиковые ведра, трубы). Только за прошлый 2019 год в Челябинске было собрано и переработано более четырёх тонн пластиковых крышек. Все вырученные средства от сданных крышечек отправляются на благотворительность.

Помимо больших контейнеров в Челябинске, Копейске, Снежинске, Миассе и Троицке также есть места, где у вас могут принять пластиковые крышки. Все адреса пунктов приёма вы можете узнать здесь.

Напомним, что непосредственно в фойе самой арены «Трактор» установлены контейнеры для раздельно сбора пластика и бумаги.

К слову, каждое третье воскресение месяца в Челябинске действует акция раздельного сбора мусора «Разделяйка». Её смысл в том, что весь собранный мусор (заранее разделенный непосредственно приносящим) отправляется на переработку, а не на мусорный полигон.