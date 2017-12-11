/ Автобусы, заправка и ремонтная станция «Челябавтотранса» стали собственностью администрации

Предприятие-банкрот выручило 350 миллионов рублей.

Предприятие «Общественный городской транспорт» стало полноправным владельцем «Челябавтотранса». Раньше автобусы, ремонтные и заправочные станции приходилось арендовать. Теперь ресурсами можно будет пользоваться без ограничений. Аванс, 80 миллионов рублей, уже внесен, оставшаяся сумма, 270 миллионов, будет выплачена позднее.



Полученные средства от продажи имущества позволят рассчитаться с кредиторами МУПа. А «Общественный городской транспорт» в полную силу приступит к восстановлению подвижного состава. В начале на муниципальные автобусные маршруты выходили 65 единиц техники, сегодня выходит уже свыше 170 единиц. Эту работу надо продолжать. — прокомментировал мэр Евгений Тефтелев.

Отметим, что в 2017 году в Челябинске, благодаря программе по субсидированию приобретения подвижного состава, появились 10 низкопольных автобусов. Городская администрация намерена участвовать в программе и в следующем году.

Напомним, в 2017 году МУП «Челябавтотранс» объявило себя банкротом. Чтобы решить проблему с общественным транспортом, губернатор Борис Дубровский собирал представителей городской администрации.