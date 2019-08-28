Сеть электрозарядных станций будет работать в Челябинске

ЭЗС появятся в четырех районах города.

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С 31 августа в Челябинске начнут работать зарядные станции (ЭЗС) для электромобилей. Это будет первая сеть ЭЗС на Урале, которая станет функционировать в непосредственной близости к жилым микрорайонам. Электрозарядные станции будут введены в эксплуатацию в четырех районах города: Калининском, Курчатовском, Центральном и Тракторозаводском.

Сейчас на энергообъектах завершаются пусконаладочные работы. Все станции экологичны, соответствуют современным требованиям безопасности, энергоэффективности и подходят для всех существующих марок электрокаров и гибридов.

Компания, которая создать сеть заправок, реализует программу по всей России. Цель — создать условия для широкомасштабного внедрения всех видов электротранспорта на территории страны. На сегодняшний день вместе с челябинскими ЭЗС на Среднем, Южном Урале и в Пермском крае насчитывается 21 объект фирмы для зарядки электромобилей. И в ближайшие годы их количество будет увеличиваться. Энергетики планируют установить также станции на федеральных трассах для использования электротранспорта при переездах между городами областного значения.

Отметим, что это не первые электрозарядные станции, которые появились в Челябинской области. В центре столицы региона первая ЭЗС заработала в декабре 2017 года, а в течение 2018 энергетики установили на территории Южного Урала еще три электрозарядные площадки: на трассах «Екатеринбург – Челябинск» и «Челябинск – Магнитогорск», а также в Южноуральске.