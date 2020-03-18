«Заполнять по потребностям, а не по нормативам»: Алексей Текслер запретил пустые полки в магазинах

Глава региона призвал усилить меры по обеспечению населения необходимыми товарами.

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Сегодня, в ходе заседания регионального штаба по профилактике ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что распространение коронавируса — это не только вопрос здравоохранения, но и вопрос экономики. Губернатор дал ряд поручений региональным министрам, а также напомним про меры, которые предпринимаются уже сейчас на федеральном уровне.

По его словам, сейчас очень важно обеспечить поддержку наиболее уязвимых секторов населения. В Челябинской области резервный фонд составляет порядка 200 миллионов рублей, и по мере необходимости правительство области будет закрывать все необходимые потребности.

«Прошу Минэкономразвития и Минфина региона с привлечением всех необходимых органов подготовить предложение по поддержке экономики на региональном уровне. Прошу проработать возможности налоговых льгот для малого бизнеса в пределах региональных налогов, особенно это важно для таких налоговых режимов, как ЕНВД и патентной системы налогообложения. Прошу изучить возможность для дополнительного льготного кредитования на оборотные средства малого и среднего бизнеса»,— поручил губернатор.

Затронул глава Челябинской области и тему товаров в сетевых магазинах. По его поручению, список продовольственных товаров первой необходимости был увеличен до 32 позиций, а также добавилось 15 непродовольственных. И запасов этих важных товаров должно быть в каждом сетевом магазине хотя бы на два месяца.

«Так как приобретение товаров гражданами с каждым днём возрастает, прошу всех сетевиков обеспечивать магазины товарами, чтобы не было эффекта пустых полок. Все товары есть, надо просто заполнять их по потребности, а не по нормативам. И, представители сетей, обратите внимание на цены. Перегибов быть не должно»,— обратился к директорам крупных торговых сетей губернатор.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков также отметил, что в целях регулирования снабжения населения продовольствием Минсельхоз создал оперативную группу по мониторингу ситуации с социально значимыми товарами. По его словам, на территории региона представлено 9 федеральных торговых сетей и 5 наиболее крупных региональных сетей, с которыми ведётся работа.

«На сегодняшний день на складах торговых объектов, включая распределительные центры сетей, имеется товарный запас, которого хватит до 1 месяца. По 15 крупным производителям регионов запасов товара хватит от одного месяца до трёх, включая такие востребованные сейчас, как макароны, мясо, крупы, яйца и другие. Всё это мы производим сами. Запасов сырья для их производства хватит не менее, чем на 6 месяцев работы»,— сообщил Сергей Сушков.

Тем не менее, всем предприятиям он порекомендовал пополнить запасы сырья для производства продуктов, предусмотреть возможность суммарного двухмесячного запаса на складах торговых сетей. Также от отметил, что наращивать производство на данный момент нет необходимости, но возможности для этого есть. Дефицита товаров нет, цены расти не будут, а ситуацию будут контролировать ежедневно.