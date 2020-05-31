Заплыв на спор едва не обернулся трагедией для южноуральцев

Очевидцы вовремя позвали на помощь спасателей МЧС.

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Накануне вечером отдыхающие на Шершнёвском водохранилище услышали крики о помощи: о спасении просили двое мужчин, находясь в воде на значительном расстоянии от берега. Очевидцы сразу же позвонили спасателям, которые незамедлительно прибыли на место происшествия. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Подплыв к мужчинам на лодке, спасатели почти в последний момент вытащили из воды одного из купающихся. А вот второго пришлось долго уговаривать: южноуралец категорически не хотел быть спасённым.

«В результате оба мужчины были доставлены на берег и переданы работникам скорой медицинской помощи. Молодые люди родились „в рубашке“: помощь медиков им не понадобилась, а вот помощь спасателей сохранила жизнь!»— рассказали в ведомстве.

Как позже выяснилось, мужчины решили на спор переплыть водохранилище, да ещё и в неположенном месте. Однако уже на значительно расстоянии стало понято, что поставленная задача невыполнима — силы оказались на исходе, и один из мужчин начал тонуть и звать на помощь.

«Благодаря очевидцам, которые незамедлительно вызвали спасателей, а также оперативному реагированию сотрудников МЧС, данный заплыв на спор не обернулся трагедией. Вероятнее всего, мужчины находились в алкогольном опьянении»,— добавили в «чрезвычайном» ведомстве.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют во избежание чрезвычайных ситуаций соблюдать правила безопасности на воде, ведь в 2019 году множество трагедий на воде произошли именно в необорудованных для купания местах.