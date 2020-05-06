МЧС с квадрокоптера проверяет соблюдение особого противопожарного режима на территории Челябинской области

Жечь костры и готовить шашлыки запрещено до конца мая.

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В Челябинской области введен особый противопожарный режим. С 1 по 25 мая 2020 года на территории региона запрещено разводить костры, сжигать мусор и готовить пищу на огне. Это касается как общественных территорий, так и частных приусадебных участков из-за высокого риска распространения возгорания.

«Статистика в регионе оставляет желать лучшего. Зарегистрировано более 3000 пожаров, более 70 пострадавших, 62 человека погибло с начала года по настоящее время. Основная причина: нарушение требований пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем. С 1 мая на территории региона правительством Челябинской области введен особый противопожарный режим. По итогам нашего профилактических рейдов, организованных ГУ МЧС России по Челябинской области, установлено, что есть любители пожарить шашлыки, даже те, кто в курсе, что это запрещено. Для граждан, нарушающих режим, штраф составляет от 2 до 4 тысяч рублей», — сообщает корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель начальника нормативно-технического отдела управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области Виталий Паньков.

Кроме того, во время рейдов, сотрудники МЧС используют квадрокоптер. Устройство способно подниматься на высоту до 150 метров, перемещаться на расстояние до двух километров. Благодаря этому, заблаговременно можно обнаружить задымление. Также квадрокоптер оснащен тепловизором.

«С помощью данного квадрокоптера можно обнаружить горение, задымление лесов, дачных участков. Также он оснащен тепловизором, который позволяет на ранних стадиях определить термоточки. Данный тип квадрокоптера находится в главном управлении с 2013 года, активно применяется с целью мониторинга лесопожарной обстановки, также с целью координации сил и средств расчетов МЧС для ликвидации открытого горения», — комментирует ситуацию для корреспондента медиахолдинга ОТВ инженер группы организации контроля применения беспилотных авиационных систем ГУ МЧС России по Челябинской области Анна Шустова.

Вылеты осуществляются с сотрудниками пожарной охраны. Если тепловизор фиксирует термоточку или на картинке, которую передает квадрокоптер, видно задымление или горение, на место сразу же отправляются бойцы пожарной охраны. Также квадрокоптер используют и для поиска людей.