В МЧС рассказали, как самостоятельно сделать антисептик

Спирт и водка для «домашнего антисептика» отнюдь не помощники.

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МЧС рекомендует использовать при самостоятельном изготовлении антисептика от профилактики коронавирусной инфекции только этанол и изопропиловый спирт с концентрацией 96 и 99,8% соответственно.

Заменять эти спирты водкой нельзя из-за низкой эффективности такого состава. Ведомство отмечает, что дезинфекция растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта и вовсе бесполезна.

«Не используйте для дезинфекции спирт в чистом виде. Это приводит к сухости кожи, ее раздражению, зуду и появлению микротрещин, в которые может проникнуть вирус», — говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Кроме того, нельзя заменять спирты водкой: в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления эффективного антисептика.

Спасатели сообщают, что для приготовления одного литра дезинфицирующего раствора понадобятся 830 миллилитров этанола (концентрация 96%), 40 миллилитров перекиси водорода (3%), 15 миллилитров глицерина (98%), а также 115 миллилитров дистиллированной или кипяченой воды.

Для удобства использования приготовленный антисептик рекомендуется перелить в небольшие пластиковые или стеклянные емкости. Флаконы с жидкостью необходимо выдержать 72 часа: это уничтожит вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать в емкостях, резюмирует МЧС.