/ Две женщины с маленькими детьми заблудились в полях на Южном Урале

Решив сократить путь, они не нашли обратной дороги.

Накануне в полях в Ашинском районе потерялись две женщины с двумя 6-летними детьми. Во время прогулки на природе, они решили срезать путь, чтобы пройти от одного поселка к другому через поле. Но заблудились. Под вечер на них опустился туман. Сначала женщины пытались найти выход самостоятельно, но через несколько часов их малыши устали. Они решили обратиться за помощью.

Три часа потерявшиеся блуждали и никак не могли найти нужную тропу. Дети стали капризничать, их пришлось нести на руках. У женщин были с собой телефоны, и они решились на звонок с просьбой о помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На место выехали областные спасатели, которые и разыскали женщин. После обнаружения женщин и детей отправили домой на машинах.

Напомним, ранее спасателям пришлось эвакуировать туриста с окутанной туманов горы. 30-летний мужчина разговаривал по телефону, отойдя от группы, когда видимость стала нулевой. Мужчина просидел на склонах всю ночь, на утро замерзшего нашли и доставили к родным.