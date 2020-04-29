Записать видеопоздравления для ветеранов ко Дню Победы предлагают южноуральцам

Народный проект организован совместно с медиахолдингом ОТВ.

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Народный проект поздравления ветеранов запустили в Челябинской области к 9 мая. Организаторами выступили региональный Минкульт, дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий, а также телеканал ОТВ.

«Идея данного онлайн проекта принадлежит Правительству Челябинской области. Нам показалось интересным лично поздравить каждого ветерана. Мы ждем, что члены семей ветеранов запишут лично для них поздравления и пришлют на почту телеканала ОТВ», — рассказала директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева.

Всем желающим предлагают записать короткое видеопоздравление и отправить его по адресу pobedaotv@mail. ru. Праздничные ролики покажут 9 мая в эфире ОТВ с 9.00 до 13.00.