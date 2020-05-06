Известные челябинцы зачитали стихи о вкладе Танкограда в победу в ВОВ

В проекте приняли участие 14 человек.

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Известные жители Челябинска поздравили город с наступающим Днём Победы. Знаменитые уроженцы города на видео прочитали стих о вкладе Танкограда в победу в Великой Отечественной войне.



В проекте приняли участие первая леди Челябинской области Ирина Текслер, первый заместитель губернатора Ирина Гехт, музыкант Борис Каплун, зоозащитник Карен Даллакян, директор «Трактора» Иван Савин и другие. Всего в видео появились 14 человек. Инициатором стал один из информационных порталов Челябинска.

В стихотворении описывается подвиг южноуральцев, которые в годы Великой Отечественной работали в тылу. Как призналась автор Полина Потапова, работа далась ей нелегко, из-за самой тематики. В стихотворении автор упоминает ЧТЗ, выпуск танков на территории завода, а также то, что у станков трудились подростки и женщины.

«К станкам примёрзнув (не спасала батарея), Они скорее, чтоб тепло не расплескать, Водой горячей свои руки отогреют, И снова — „в бой“: боеприпасы выпускать.

И кто! Девчонки. Было им не до нарядов — Сплошные будни беззаветного труда. Ведь три четвёртых станкомашевских снарядов Руками женщин были сделаны тогда.

В войну трудиться приходилось и подросткам, И их усердие настолько велико В те годы было, что забыть о нём непросто, Хоть вспоминать об этом тоже нелегко»,

— гласят строки стихотворения.

Напомним, что в этом году праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, в частности главный парад на Красной площади в России, были перенесены из-за пандемии коронавируса. По словам президента России Владимира Путина, торжества в честь 75-летия победы обязательно состоятся в этом году, однако точная дата неизвестна.