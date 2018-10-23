/ Тигрица Багдасаровых родила двух тигрят по дороге из Челябинска

Цирковая труппа продолжает гастроли в расширенном составе.

В цирковой труппе Багдасаров пополнение. У тигрицы Эрны и тигра Гектора родились маленькие прямо по дороге из Челябинской области в Новосибирск родились маленькие тигрята. Артур Багдасаров уже выложил видео, на котором новорожденные рычат и резвятся на руках дрессировщика.

Ну наконец-то! Можем выдохнуть и поделиться с вами нашим счастьем. Они здоровы и у них все хорошо! Мама Эрна и папа Гектор чувствуют себя отлично, и очень любят своих сыночков. Ну и мы, конечно. — поделился радостью Артур Багдасаров на своей странице в Instagram.

Напомним, в конце сентября труппа Багдасаровых оказалась в центре скандала. Тогда другая тигрица, Зена, упала в обморок во время шоу в Магнитогорске. После этого Артур Багдасаров ударил тигрицу по голове, а затем оттащил за хвост. Ряд зоозащитников и пользователей соцесетей увидели в этом жестокое обращение с животным, однако сам Артур Багдасаров и его коллега по ремеслу Эдгард Запашный объяснили, что таким образом дрессировщик защищал слабое животное от нападения других тигров, в которых в этот момент мог проснуться инстинкт хищника.