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/ Больного восьмимесячного львенка эксплуатируют для фотосессий в Челябинске

Больного восьмимесячного львенка эксплуатируют для фотосессий в Челябинске

Об инциденте рассказал зоозащитник Карен Даллакян.
сегодня в 11:47
  |  Общество

В Челябинске устраивают фотосессию с больным львенком. Об этом на своей странице в Facebook рассказал руководитель приюта диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян. По его словам, первоначально поступила информация о том, что львенок напичкан транквилизаторами.

Мы записались на эту фотосессию, оплатили и сегодня приехали в указанное время. Все расписано по минутам, это происходит на заводе оргстекла по адресу Свободы, 2. Здесь подъезд, на пятом этаже студия. Оказалось, что у львенка есть только документ купли-продажи, его купили в передвижном зверинце в Костроме. Владелица сама из Твери, вот они гастролируют с таким малышом. — рассказал Карен Даллакян.

Карен Даллакян также сообщил, что львенку исполнится год в июле. Несмотря на это, он очень маленьких размеров. При этом ветеринар не увидел следов психотропных препаратов, однако у зверя проявляется рахит.

Зубки не поменялись молочные, фактически год львенку и очень хорошо видно, проваливается спина. Когда я расспросил, чем она кормит, это, конечно, магазинные лоточки с индюшатиной, там ни костей, ничего нет, фактически только белковое питание. Документы о прививке отсутствуют, нет ветпаспорта. — отметил Карен Даллакян.

По словам Карена Даллакяна, на фотосессию с больным львенком выстроилась большая очередь. Зоозащитник называет это «ненормальным спросом».

Зоозащитник отметил, что связался с министерством сельского хозяйства области. Как рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ведомства Наталья Твердохлебова, владелица животного обратилась в Минсельхоз добровольно.

К нам владелица обратилась добровольно, показала документы, что она этого львенка купила в взоопарке, что он не из дикой природы, но ветеринарных документов она пока не показала, обещала предоставить их. Учитывая, что у нас обращений не было никаких, мы сейчас можем только подождать во эти документы. Но если Карен Даллакян оформит вот эти документы, он обещал, то наши специалисты выедут, посмотрят. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь министерства сельского хозяйства Челябинской области Наталья Твердохлебова.

В региональном Минсельхозе также отметили, что для организации проверки необходимо обращение.

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Комментарии

Светлана Краус
14:01, 27.05.2019
Забрать, у тварей!!!

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