/ Упавшую в обморок тигрицу готовят к МРТ головного мозга. Видео

Ветеринары ищут причину конвульсий и потери сознания хищницы во время представления в Магнитогорске

В Магнитогорске во время циркового номера с хищниками у одной из тигриц случился припадок. Сначала животное сковали судороги, затем оно упало без сознания. Инцидент на глазах у изумленной публики произошел 24 сентября. Челябинский зоозащитник говорил, что такое состояние животного могла спровоцировать опухоль мозга, камень в почке, страх или приобретенное заболевание. После этого ветеринары начали обследовать тигрицу. Дрессировщица Карина Багдасарова прокомментировала результаты первых обследований.

Наша любимая доктор Ирина Игоревна Орлова прилетела из Москвы и сделала все возможные исследования! По результатам анализов крови, узи органов брюшной полости, узи и эхо сердца, никаких патологий в организме нашей девочки не выявлено! Осталось сделать самое важное и самое сложное! Это мрт головного мозга и энцефалограмму! — комментирует дрессировщица Карина Багдасарова.

Известно, что ветеринар исключает новообразования внутренних органов, желчнокаменную и мочекаменную болезни. Но гарантий того, что приступ не повториться, нет. Чтобы его избежать хищнице дают медицинские препараты.