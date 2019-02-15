/ Системы газовой безопасности появятся во всех домах Южного Урала

Правительство области поможет с установкой тем, кто в этом нуждается.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, что в регионе будут устанавливаться системы, которые позволяют предотвратить взрыв бытового газа. Правительство области поможет установить их в домах и квартирах, где проживают многодетные, неблагополучные семьи и с тяжелым положением.

Мы сейчас в частных домах, где есть многодетные семьи, семьи с тяжелым положением, неблагополучные, ставим извещатели, которые сигнализизируют о появлении задымления в квартире. Думаю, что такая же практика будет реализована и здесь, когда будут найдены все решения. Тем, кому мы должны помочь в этом, мы поможем. А те, кто может установить такие системы сам, думаю, примут эти решения самостоятельно. — рассказал в интервью ТАСС Борис Дубровский.

Также глава региона подчеркнул, что все новые дома, которые будут построены, должны быть обеспечены подобными системами газовой безопасности изначально.