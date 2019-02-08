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/ Новую трамвайную ветку построят в Магнитогорске к 2020 году

Новую трамвайную ветку построят в Магнитогорске к 2020 году

Электротранспортом охватят южную часть города.
сегодня в 17:40
  |  Общество

Муниципальное предприятие «Маггортранс» посетил губернатор Борис Дубровский в рамках рабочего визита в Магнитогорск. Вместе с главой города Сергеем Бердниковым губернатор узнал о планах предприятия на 2019 год.

Запланировано строительство новой трамвайной ветки. Она соединит проспект Карла Маркса и улицу Советскую по улице Зеленый лог. Протяженность линии составит 2,5 километра. Это позволит дополнительно перевозить порядка двух миллионов пассажиров в год. — подчеркнул директор МП «Маггортранс» Андрей Литвинов.

Строительство планируют начать, когда наступит теплая погода. На реализацию проекта заложен всего год.

Это позволит охватить трамвайным движением южную часть города. Сейчас активно развиваются новые кварталы, уже началась застройка 148 микрорайона. С 2019 года мы будем благоустраивать эту часть Магнитогорска. — отметил мэр Сергей Бердников.

Из 212 вагонов предприятия, необходимо заменить 75%. Работа над этим ведется, в город поступило 19 новых вагонов Усть-Катавкого вагоностроительного завода и производства ООО «Горизонт» Екатеринбурга. В 2019 году утвержден бюджет на закупку еще 10 новых вагонов.

Новые вагоны оснащены всем необходимым для комфортной поездки — удобными сидениями, поручнями. Кроме того, в них установлены камеры видеонаблюдения, современная система отопления, энергосберегающее оборудование, что позволяет экономить электроэнергию. — уточнил директор «Маггортранса».

Глава региона Борис Дубровский отметил, что данный вид транспорта важен для города, и положительно оценил планы предприятия на год.

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