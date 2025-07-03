Западный и Пригородный внесли в единый реестр недвижимости как часть Челябинска

Этот значимый шаг урегулировал правовую определенность границ населенных пунктов



В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) зафиксировано важное территориальное изменение: поселки Западный и Пригородный официально вошли в состав Челябинского городского округа. Это событие знаменует собой завершение процесса, проведенного управлением Росреестра и филиалом ППК «Роскадастр» по Челябинской области, сообщает пресс-служба организации.

Внесение изменений в ЕГРН обеспечивает правовую определенность границ. Жители Западного и Пригородного теперь смогут пользоваться всеми городскими ресурсами и программами. Местные власти получат дополнительные возможности для развития инфраструктуры и благоустройства территорий.

И. о. заместителя руководителя, начальник отдела правового обеспечения управления Росреестра по Челябинской области Евгений Бабич подчеркнул важность своевременного и точного отражения изменений в ЕГРН для обеспечения правовой определенности границ и развития присоединенных поселков. Он отметил, что проделанная работа создает основу для эффективного территориального планирования.

Процесс присоединения состоял из двух этапов: исключение поселков из состава Сосновского района и последующее включение в черту Челябинска. Директор филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области Сергей Аржанов отметил высокую квалификацию специалистов, работавших над проектом. Они тщательно проработали все этапы, от определения новых границ до юридического оформления, обеспечив корректность и оперативность процесса.

Напомним, неделю назад гордума внесла изменения в устав Челябинска. Кроме того, депутаты определились, кто будет представлять интересы новых горожан в местном парламенте — это народные избранники по единому избирательному округу.

Начало процессу преобразования пригорода в город положил губернатор Алексей Текслер. Учитывая пожелания жителей, глава региона предложил включить поселки Сосновского района Западный и Пригородный в состав Челябинска. К тому времени в Западном насчитывалось 35 тысяч человек, в Пригородном — свыше 6 тысяч. Предполагается, что в ближайшие пять лет население обоих поселков достигнет 80 тысяч жителей.