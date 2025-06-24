В Челябинске изменили устав и озадачили депутатов из‑за Западного и Пригородного

Жители поселков смогут решать вопросы через депутатов, избранных по единому округу

После присоединения поселков Западного и Пригородного к Челябинску в устав города внесли изменения. Решение приняли депутаты Челябинской городской думы на заседании 24 июня, сообщает пресс-служба городской думы. Процесс вхождения в мегаполис поселков, ранее относившихся к Сосновскому району, продолжается.

Кроме того, председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков предложил механизм, обеспечивающий жителям Западного и Пригородного доступ к депутатам гордумы.

Депутаты, избранные по единому избирательному округу, будут работать с избирателями этих поселков. Депутатским объединениям рекомендовали назначить кураторов для работы на данных территориях. Руководители фракций должны сообщить городской думе о своих решениях.

«Жители поселков Западного и Пригородного — челябинцы. И у них есть депутаты, которые будут представлять их интересы. Это депутаты, избранные по единому избирательному округу, для которых все жители Челябинска равны независимо от географии проживания на территории города», — пояснил спикер гордумы.

Сам Сергей Буяков также готов принимать обращения. Фракция «Единая Россия» уже назначила куратором депутата Светлану Буравову.

Закон о выборах и закон о местном самоуправлении не предусматривают избрание депутатов по одномандатным округам от новых территорий. Однако 12 депутатов, избранных по единому округу, представляют весь Челябинск, включая Западный и Пригородный. Среди них представители различных партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди».

Напомним, в мае этого года депутаты гордумы приняли решение включить в состав Челябинска поселки Западный и Пригородный. Теперь они относятся к Центральному району города. Данную инициативу озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прямой линии в декабре прошлого года. Процесс начался сразу вскоре после поручения губернатора. Подготовительную работу вели министерства, муниципалитет, ЗСО.

В Западном на начало 2025 года проживало35 тысяч человек, в Пригородном — более 6 тысяч. По прогнозу в ближайшие пять лет население обоих поселков достигнет 80 тысяч.