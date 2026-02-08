Челябинские зумеры отказываются работать риелторами из-за желания получать большие оклады

Агенты в сфере недвижимости рассказали об особенностях своей профессии

Риелторы относят себя к той категории профессий, где работника «ноги кормят». Поэтому последние два года в отрасли наблюдается сильный отток кадров. Зумеры не идут работать в эту сферу, поскольку хотят больших окладов, а основной доход риелтора — это проценты со сделки. Сами агентства ужесточили требования к соискателям, в том числе из-за громких разбирательств. В День риелтора, который отмечается в России 8 февраля, корреспондент ИА «Первое областное» выяснила основные тренды профессии.

Случай Ларисы Долиной не единичный

«В настоящее время наблюдается не только отток риелторов с рынка недвижимости, но и закрытие компаний, которые достаточно долго проработали в отрасли и имели хорошую репутацию. Мы одни из первых, кто приняли такое решение, — закрыть агентство и сменить сферу деятельности. При этом мой 30-летний опыт работы в данной отрасли и вклад в развитие рынка недвижимости в Челябинске позволяют оставаться экспертом и прогнозировать его развитие», — сообщила владелец агентства недвижимости «Стрижи» Лейла Рудь.

Не секрет, что количество сделок с недвижимостью в последние два года сократилось, и причин этому несколько: высокие рыночные ставки по ипотеке, удорожание новостроек, ужесточение требований к выдаче кредитов, в целом желание южноуральцев отложить покупку до лучших времен. Работы стало меньше — наметился отток кадров из сферы продаж жилья.

«Риелторские агентства также ужесточили требования к соискателям, более тщательно стали формировать кадровый состав, выбирать сотрудников, которые готовы работать в нашей сложной профессии. Зумеры не идут работать в агентства, поскольку хотят больших окладов, но в нашей сфере давно сложилась другая система оплаты труда. Приоритет отдают специалистам с юридическим образованием. На это повлияли последние события по кейсу с Ларисой Долиной», — говорит президент Гильдии риелторов «Южный Урал», управляющий партнер компании «Районы Кварталы» Наталья Шатрукова.

По ее словам, в Челябинской области также выявляют большое число мошеннических схем на рынке недвижимости, в том числе с помощью сертифицированных агентств, которые работают добросовестно и замечают незаконные сделки. Ведется тесное сотрудничество с силовым блоком.

«На Южном Урале процесс добровольной сертификации риелторских услуг реализуется 20 лет. Сообщество понимает, зачем это нужно. Ведь если стандартов нет, то это кратно увеличивает риски, в том числе мошенничества. Покупка на рынке недвижимости — это всегда крупная сделка, в которой задействованы большие суммы денег, поэтому данный рынок всегда будет оставаться интересным для мошенников», — подчеркивает Лейла Рудь.

Сертификация риелторов и выработка четких стандартов в отрасли позволяет выстроить профессиональную этику при работе с потребителем и партнерами. При этом сами представители сообщества ждут принятия закона о лицензировании. Выдача разрешительных документов на ведение бизнеса позволит очистить рынок от нелегалов, считают они.

Лицензии уберут с рынка мошенников

Южный Урал входит в число российских регионов, где агентства недвижимости активно проходят сертификацию.

«После прохождения сертификации агентство получает аттестат, и тогда страховая компания полностью страхует все сделки с недвижимостью. Для клиента это еще один пункт безопасности при выходе на сделку. Также в нашем профессиональном сообществе при региональной Гильдии риелторов работает комиссия по этике, куда в непонятной ситуации может обратиться любой желающий. Независимые эксперты, представленные шестью директорами крупных агентств недвижимости, разберутся в ситуации, и могут принять меры, если потребуется», — пояснил директор агентства недвижимости «А1 недвижимость» Степан Подпятников.

По его словам, усилить контроль за сделками с жильем поможет принятие федерального закона о лицензировании деятельности риелторов.

«Такой закон разрабатывается, причем уже не один год. В прошлом году его стали активно продвигать, в том числе с помощью Российской гильдии риелторов. Введение лицензий позволит избавить отрасль от случайных людей в профессии и снизит риски мошенничества», — считает эксперт.

В настоящее время основная активность по купле-продаже жилья фиксируется на вторичном рынке недвижимости региона.

«Вторичка — это „рынок компромиссов“. Продавец квартиры, если это частное лицо, всегда может немного уступить в стоимости объекта, чтобы ускорить выход на сделку. С продажей новостроек дело обстоит иначе, поскольку застройщик фиксирует стоимость жилья и не имеет возможности снижать ее в силу себестоимости и рентабельности проекта», — поясняет Лейла Рудь.

Но выбор всегда остается за покупателем — искать более выгодные условия кредитования или расширять выбор до вторичного рынка жилья, подчеркивает эксперт.