/ Губернатор о главах Златоуста и Чебаркуля: «Сейчас их работу оцениваем на "три с плюсом"»

Если в работе мэров найдут нарушения, их судьбу решат власти региона.

В отношении глав Златоуста и Чебаркуля губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет кадровые решения. Ранее появилась информация о том, что в администрациях этих городов прошли обыски.

Нельзя сказать, что я всем доволен, я считаю, что мы не все сделали, что должны были. Сейчас их работу оцениваем на «три с плюсом». Если будут выявлены нарушения, буду принимать кадровые решения. Но на текущий момент я их принимать не намерен. — подчеркнул Борис Дубровский в интервью с ТАСС.

Информацию об обыске подтвердил для ТАСС мэр Златоуста Вячеслав Жилин. Он отметил, что они проходили в муниципальном коммунальном предприятии в связи с задолженностью перед поставщикам ресурсов. Глава Чебаркуля Сергей Ковригин опроверг информацию об обыске в администрации города.