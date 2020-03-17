КХЛ окончательно определилась с остановкой чемпионата

Ранее они объявляли о недельной паузе.

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Сегодня, 17 марта, Континентальная хоккейная лига объявила о том, что второй этап чемпионата будет приостановлен до 10 апреля. Это связано с рекомендациями министерства спорта, местных региональных властей, а также с учётом эпидемиологической обстановки.

Своё заявление сделал президент КХЛ Алексей Морозов, в котором он отметил, что с такой проблемой Лига столкнулась впервые.

«Я обращаюсь к вам не только как президент Лиги, но и как бывший хоккеист. Прекрасно знаю атмосферу, которую вы создаёте на трибунах. Но сегодня мы вынуждены действовать в новых условиях. И я прошу вас с пониманием отнестись к принятым решениям. Трудности сплачивают, и ваша поддержка важна сейчас для клубов и Лиги. Для КХЛ всегда на первом месте стояли болельщики и игроки», — рассказал Алексей Морозов.

Ранее Лига выступала с заявлением о том, что все игры приостанавливаются на одну неделю для дальнейшей организации проведения игр за Кубок Гагарина в новом формате, с шестью клубами из восьми. Напомним, что два клуба — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» — отказались от дальнейшего участия в матчах из-за решения правительств своих стран. Так, многие болельщики отмечали, что продолжать чемпионат в данной ситуации — бессмысленно и неуважительно по отношению к этим командам, которые с трудом заработали путёвку во второй раунд плей-офф.

Отметим, что до 10 апреля остановлены также игры Молодёжной хоккейной лиги, в которой на данный момент за Кубок Харламова бьются челябинские «Белые Медведи».

Обо всех сроках и проведения дальнейших матчей, а также их формат, КХЛ и МХЛ сообщат позднее.