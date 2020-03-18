Коронавирус внёс коррективы: туристы столкнулись с массой запретов и трудностей

Многие путешественники оказались в непростой ситуации из-за закрытия границ.

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Несколько стран мира уже закрыли свои границы в связи с бурным распространением коронавируса Covid-19. И в основном это страны Европы, куда традиционно направляется мощный туристический поток. Планируют россияне отпуск заранее, поэтому и путевки чаще всего покупают за месяцы до отправления в отпуск. Только вот новое заболевание привело к закрытию границ для путешественников. Поэтому большинство туристов столкнулось не только с отменой запланированного отдыха, но и с попытками возврата потраченных средств.

Руководитель ассоциации туристических организаций Людмила Мосина рассказала, что паниковать не нужно. Деньги за несостоявшийся отдых будут возвращены, но на это требуется время.

«Идёт возврат авиабилетов в те страны, которые на данный момент закрыты. Все отмены дают дополнительную нагрузку на бизнес. И сразу все деньги вернуть невозможно. Но, что касается туров в Италию, то все возвраты уже сделаны. Сейчас занимаемся другими странами», — поделилась Людмила Мосина.

Вместе с тем все туроператоры и даже посольства предлагают туристам не забирать деньги за путёвку, а перенести поездку на более поздний срок. Так путешественники смогут поехать по запланированному маршруту по старому курсу валют, ведь сейчас цены очень сильно поднимаются.

«Тем, кто туры переносит, посольства предлагают переоформить визы на нужный срок. Кто-то предлагает бесплатно, кто-то за 50 процентов от стоимости, где туроператоры также минимизируют расходы. А если отменяете поездку, то трата за визу точно не вернётся — услуга ведь уже оказана. При переносе турист сможет воспользоваться этой визой позднее, если у неё не выйдет срок», — рассказала Людмила Мосина.

Чтобы вернуть свои деньги, нужно написать письменное заявление на аннуляцию тура. Далее уже туроператорам предстоит долгий процесс возвращения потраченных денежных средств. Но юристы отмечают, что все убытки должны быть возвращены в полном объёме, ведь стороны не виноваты в сложившейся эпидемиологической ситуации. Никаких неустоек здесь быть не может. Это касается именно тех стран, которые в данный момент закрыты.

«Порядок возвращения средств остаётся прежним. Необходимо подготовить претензию в связи с тем, что не исполнены обязательства по договору. Если ответа на претензию не будет, то необходимо уже обращаться в суд с исковым заявлением по защите прав потребителей», — подчеркнул юрист Николай Попов.

Статистика насчитывает уже 15 стран, в каждой из которых зарегистрировано более тысячи зараженных коронавирусом Covid-19. В России выявлено 114 заболевших.