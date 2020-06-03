Челябинская область помогает гражданке Австрии, прилетевшей к тяжелобольной матери

Иностранку поместили в обсерватор, поэтому она оказалась в сложной ситуации.

Послушать 00:00

В обсерватор на озере Смолино попала гражданка Австрии, прилетевшая из США, чтобы навестить свою тяжелобольную маму. Родственница иностранки в данный момент находится в больнице Троицка после приступа. Женщина осталась без связи, так как ее заграничный номер не работал в России. Кроме того, она не может попасть к матери, так как вынуждена две недели находиться взаперти.

Женщине передали контакты Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, по телефону она рассказала о своих проблемах и переживаниях. В частности, ее волновало, обеспечена ли ее мама памперсами и всем необходимым.

«Вопрос о регистрации в Российской Федерации Миграционной службой будет решен уже сегодня. Что касается ситуации с тяжелобольной матерью заявителя, ее лечащий врач сообщил, что она находится в удовлетворительном состоянии, уход за ней осуществляется должным образом, памперсами, о которых переживает заявитель, женщина обеспечена. Главный врач обсерватора обеспечил заявителя местной сим-картой еще вчера, она может звонить, общаться», — прокомментировала омбудсмен Юлия Сударенко.

Она добавила, что иностранке предоставили контакты главного и лечащего врача троицкой больницы, чтобы быть в курсе о состоянии мамы. Также женщине предложили всю необходимую помощь при покупке или передаче каких-то вещей для тяжелобольной родственницы.