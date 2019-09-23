Замуж невтерпеж: челябинки выходят замуж раньше, чем среднестатистические россиянки

Статистику проанализировали в областном ЗАГСе.

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Российские девушки стали выходить замуж позже, чем несколько лет назад. По данным Росстата, в последнее время большая часть девушек идёт под венец в 25-34 года, тогда как ещё восемь лет назад эта цифра была равна 18-24 годам. В Челябинской области ситуация обстоит немного иначе: здесь средний возраст невест — от 22 до 25 лет.

«Не могу сказать, что за последнее время девушки стали выходить замуж более „взрослыми“. В последнее время большинство невест в Челябинской области выходили замуж в возрасте от 22 до 25 лет. Например, в этом году 18 и 19-летних невест не было вообще, не так много было 20-летних. Наибольшее количество невест, зарегистрировавших брак в этом году, — это 23-летние жительницы Южного Урала, таких было 1104. Немного меньше 22 и 24-летних — их 1057 и 1091 соответственно. Больше тысячи было 25-летних невест. А уже 26-летних было значительно меньше — 830»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе областного ЗАГСа.

А вот возраст женихов почти всё время остаётся на одном уровне: в ЗАГС чаще всего приходят мужчины, достигшие 25-34 лет.

Вообще, специалисты считают, что в скором времени само количество браков может уменьшиться, так как молодое поколение всё больше предпочитает официальному браку гражданский. Да и средства, которые тратятся на свадьбу, они вкладывают либо в приобретение жилья, либо в путешествия.