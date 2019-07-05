Челябинские ЗАГСы распахнут двери в понедельник

Все семь районных отделений будут работать в в День семьи, любви и верности.

В Челябинске ЗАГСЫ будут работать в День семьи, любви и верности. Праздник пройдет в понедельник, 8 июля. Согласно расписанию, все районные отделения ЗАГС не работают в этот день недели, но из-за торжества выходной будет перенесен на следующий день.



«В понедельник Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский и Центральный отделы будут вести прием граждан с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов, перерыв на обед с 12:00 до 12:45», — сообщили сайту «Первый областной» в Администрации города.

Напомним, что 9 июля все отделения работать не будут.



Отметим, что День семьи, любви и верности был утвержден в 2008 году, который был официально объявлен «Годом семьи».

