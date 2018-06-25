/ Два челябинских ЗАГСа вынужденно переезжают

Новые локации порадуют молодоженов.

Новые места для торжественной регистрации брака придется использовать парам, которые решили обменяться кольцами в двух ЗАГСах города. Ленинский и Советский отделы временно переезжают в ближайшие культурные комплексы. Летние регистрации пройдут в кинотеатре имени Пушкина и дворце культуры ЧЗМК.

Ленинский отдел ЗАГС Администрации города — в ДК ЧЗМК на улице Новороссийской до 1 июля. Советский отдел ЗАГС — в помещении МАУ «Центр искусств «Театр+Кино» на улице Пушкина с 29 июня до конца июля. — рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Отметим, что всего в Челябинске действует 9 отделений ЗАГСов. Они расположены в каждом районе города.