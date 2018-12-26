/ Пообщаться с представителями Генпрокуратуры в режиме онлайн смогут южноуральцы

У ведомства появилась собственная стриминговая платформа.

Генеральная прокуратура России теперь вещает онлайн. Портал «Эфир» — платформа для прямых трансляций, стриминговый канал и интерактивный чат, где каждый пользователь может не только задать интересующий его вопрос, но и получить консультацию.

Как отмечает само ведомство, «Эфир» предлагает просмотр эксклюзивного контента для аудитории в удобное для нее время. В распоряжении пользователей портала доступно несколько разделов, на которых размещена видеоинформация.

Через «Эфир» уже удалось решить довольного много конкретных проблем. Так, в Удмуртии сиротам в ускоренном режиме выдали квартиру, в Уфе мать с больным ребенком перевезли из барака в нормальную квартиру, из одного антикафе забрали краснокнижного филина, который содержался там для развлечений и т. д. — отмечает пресс-служба ведомства.

«Эфир» начал работу с 1 октября этого года. По многим темам оперативные комментарии даются именно на площадке этого сервиса. Здесь люди интересуются вопросами по льготам для многодетных матерей, оформлению земельных участков и льготного жилья. Именно в «Эфире» Генпрокуратура может дать оперативный и точный совет на вопросы, интересующие граждан. Присоединиться к платформе можно здесь — efir.genproc.gov.ru.