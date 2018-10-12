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/ «Трактор» назначил исполняющего обязанности главного тренера

«Трактор» назначил исполняющего обязанности главного тренера

Тренировать «черно-белых» временно будет Алексей Тертышный.
сегодня в 15:18
  |  Хоккей

Руководство челябинского «Трактора» назначило исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Алексей Тертышный, который до этого работал в штабе Германа Титова и тренировал фарм-клуб «Трактора» «Челмет».

В сложившемся переходном моменте считаем возможным поручить исполнение обязанностей главного тренера «Трактора» Алексею Тертышному. Алексей Викторович работал с молодежными командами, был главным тренером в Высшей хоккейной лиге и ассистентом нескольких главных тренеров в КХЛ. И что совсем немаловажно — он из известной челябинской хоккейной диаспоры, поэтому и отношение к вопросу у него будет самое серьезное. — сказал сайту «Первый областной» Евгений Губарев.

Функционер отметил, что произошедшие изменения не отменяют задачи, поставленные перед командой руководством. Это обязательный выход в плей-офф и дальнейшее прохождение в кубковой сетке.

Напомним, Алексей Тертышный — уроженец Челябинска, который играл в «Тракторе» с 1994 по 1999 год и с 2010 по 2011 год. В тренерской карьере Тертышный был наставником «Челмета», «Мамонтов Югры» из МХЛ, а также был ассистентом главного тренера «Куньлунь Ред Стар».

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